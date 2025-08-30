Магнитная буря 30 августа 2025 года: облако солнечной плазмы окутало Землю — геомагнитные удары продолжат атаковать планету

В конце августа 2025 года Землю накроет мощная магнитная буря, вызванная сильнейшей за два месяца вспышкой на Солнце. Ученые сообщают, что основное воздействие придется на 28 августа, а геомагнитные возмущения продлятся до 31 августа.
По данным Лаборатории солнечной астрономии, вспышка классифицирована как X4 по пятибалльной шкале, что соответствует высшему классу мощности. Первые эффекты солнечной активности уже ощущаются на планете.
Специалисты предупреждают, что длительные геомагнитные возмущения могут существенно повлиять на магнитосферу Земли.
Возможные последствия:
— Метеозависимым людям советуют следить за здоровьем, так как возможны головные боли, снижение работоспособности и перепады настроения.
— Существует риск сбоев в системах навигации, связи, энергосетях и других технологических инфраструктурах.
— Медики из Сергиева Посада рекомендуют заранее подготовиться, сократить физические и эмоциональные нагрузки, больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе.