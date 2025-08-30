Ричмонд
Страшные кадры: В Оренбургской области загорелась степь в районе Ириклинского водохранилища

В районе Ириклинского водохранилища, расположенного в Оренбургской области, начался мощный пожар. Кадры с места событий публикует SHOT.

Источник: Life.ru

В Оренбургской области загорелась степь в районе Ириклинского водохранилища. Видео © SHOT.

Как сообщают очевидцы, пожар начался в степи в ночь на 30 августа. Пламя уже добралось до ближайшей автодороги. Проезжающие мимо водители жалуются на сильный жар и отсутствие видимости из-за задымления. На место отправились пожарные, площадь возгорания уточняется.

Также в ночь на субботу мощный пожар произошёл в Ростове-на-Дону неподалёку от стадиона «Ростов-Арена». Предварительно, там воспламенилась сухая трава. Информации о причинах возгорания пока не поступало. Как отмечают местные жители, никаких взрывов перед началом пожара слышно не было.