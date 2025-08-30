Страшные кадры: В Оренбургской области загорелась степь в районе Ириклинского водохранилища

Также в ночь на субботу мощный пожар произошёл в Ростове-на-Дону неподалёку от стадиона «Ростов-Арена». Предварительно, там воспламенилась сухая трава. Информации о причинах возгорания пока не поступало. Как отмечают местные жители, никаких взрывов перед началом пожара слышно не было.