Страшные кадры: В Оренбургской области загорелась степь в районе Ириклинского водохранилища

В Оренбургской области загорелась степь в районе Ириклинского водохранилища. Видео © SHOT.
Как сообщают очевидцы, пожар начался в степи в ночь на 30 августа. Пламя уже добралось до ближайшей автодороги. Проезжающие мимо водители жалуются на сильный жар и отсутствие видимости из-за задымления. На место отправились пожарные, площадь возгорания уточняется.
Также в ночь на субботу мощный пожар произошёл в Ростове-на-Дону неподалёку от стадиона «Ростов-Арена». Предварительно, там воспламенилась сухая трава. Информации о причинах возгорания пока не поступало. Как отмечают местные жители, никаких взрывов перед началом пожара слышно не было.