Госдеп одобрил предоставление Украине услуг связи Starlink на $150 млн

Госдепартамент США одобрил возможное предоставление Украине услуг спутниковой связи Starlink и продажу связанного с ними оборудования на сумму 150 миллионов долларов.
Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны Пентагона, которое курирует поставки военной техники и технологий в рамках межправительственных соглашений.
По данным агентства, Киев обратился с запросом о продлении доступа к спутниковой связи для уже работающих терминалов Starlink. США готовы предоставить не только услуги связи, но и инженерную, техническую и логистическую поддержку, а также необходимое дополнительное оборудование.
В документе отмечается, что сделка направлена на усиление обороноспособности Украины. Администрация США уже уведомила Конгресс о своем решении, и у законодателей есть 30 дней, чтобы рассмотреть предложение и при необходимости его заблокировать.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны США несколько месяцев запрещает ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России.