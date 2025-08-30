Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудница МИД Армении, задержанная за шпионаж, передавала информацию любовнику

Задержанная за шпионаж в пользу Азербайджана сотрудница Министерства иностранных дел Армении Ашхен Алексанян передавала информацию лицу, с которым находилась в любовной связи. Об этом сообщило издание Factor.am со ссылкой на источники.

Задержанная за шпионаж в пользу Азербайджана сотрудница Министерства иностранных дел Армении Ашхен Алексанян передавала информацию лицу, с которым находилась в любовной связи. Об этом сообщило издание Factor.am со ссылкой на источники.

— Служба нацбезопасности выяснила, что одна из должностных лиц МИД контактировала с азербайджанцем и передавала ему важную информацию. Этим должностным лицом является Ашхен Алексанян. Она была сотрудницей ключевых управлений и имела доступ к важной информации, состояла в любовной связи с азербайджанцем, — сказано в статье.

Аракелян задержали около месяца назад в аэропорту «Звартноц». Во время допроса она рассказала, что получала деньги от азербайджанской стороны и действовала не одна.

— Пока неизвестно, кто ей помогал и какую должность он занимает в МИД. СНБ изъяла компьютеры некоторых сотрудников ведомства, — говорится в публикации.

Служба нацбезопасности и МИД Армении данную информацию пока не прокомментировали, передает РИА Новости.

22 августа силовики задержали двух жителей Приморского края, которые по заданию спецслужб Украины планировали собрать данные о российских военных объектах.