Сотрудница МИД Армении, задержанная за шпионаж, передавала информацию любовнику

Задержанная за шпионаж в пользу Азербайджана сотрудница Министерства иностранных дел Армении Ашхен Алексанян передавала информацию лицу, с которым находилась в любовной связи. Об этом сообщило издание Factor.am со ссылкой на источники.
— Служба нацбезопасности выяснила, что одна из должностных лиц МИД контактировала с азербайджанцем и передавала ему важную информацию. Этим должностным лицом является Ашхен Алексанян. Она была сотрудницей ключевых управлений и имела доступ к важной информации, состояла в любовной связи с азербайджанцем, — сказано в статье.
Аракелян задержали около месяца назад в аэропорту «Звартноц». Во время допроса она рассказала, что получала деньги от азербайджанской стороны и действовала не одна.
— Пока неизвестно, кто ей помогал и какую должность он занимает в МИД. СНБ изъяла компьютеры некоторых сотрудников ведомства, — говорится в публикации.
Служба нацбезопасности и МИД Армении данную информацию пока не прокомментировали, передает РИА Новости.
