Кости, пепел и обгоревшая плоть: в США нашли сотню груд кремированных останков

В пустыне в США нашли около сотни груд кремированных человеческих останков.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел в штате Невада вблизи Лас-Вегаса. В пустыне обнаружили около сотни груд кремированных человеческих останков. О происшествии сообщает телеканал 8 News Now.

Как утверждается в материале, на месте инцидента нашли кости, пепел и обгоревшую плоть. Выявлением происхождения останков занимается Бюро по управлению земельными ресурсами.

«Федеральные власти расследуют обнаружение более 100 груд кремированных человеческих останков, оставленных возле грунтовой дороги примерно в часе езды от Лас-Вегаса», — сказано в статье.

Ранее в Миннесоте нашли затонувший автомобиль. Рыбак заметил его на дне реки. Как оказалось, найденный автомобиль смог помочь в расследовании преступления. Дело не могли закрыть порядка 60 лет.