В аэропортах Сочи, Казани, Нижнекамска и Самары ввели ограничения на полёты

В аэропортах Сочи, Казани, Нижнекамска и Самары введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

По информации ведомства, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. В воздушных гаванях Калуги и Саратова план «Ковёр» отменили. Ранее ограничения также были введены в целях безопасности.

Напомним, в Краснодарском крае прогремели десятки взрывов. Местные жители заявляли об атаке Вооружённых сил Украины и работе систем противовоздушной обороны. Взрывы раздавались около половины третьего ночи, перед этим очевидцы слышали звук пролетающих беспилотников. В одном из районов возник пожар. Официальных комментариев пока не поступало.