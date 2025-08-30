В аэропортах Сочи, Казани, Нижнекамска и Самары ввели ограничения на полёты

Напомним, в Краснодарском крае прогремели десятки взрывов. Местные жители заявляли об атаке Вооружённых сил Украины и работе систем противовоздушной обороны. Взрывы раздавались около половины третьего ночи, перед этим очевидцы слышали звук пролетающих беспилотников. В одном из районов возник пожар. Официальных комментариев пока не поступало.