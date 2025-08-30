Назван регион с самой большой аварийностью в 2024 году

Согласно статистическим данным МВД России, в 2024 году в стране было зарегистрировано более 132 тысяч дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Наибольшее количество аварий произошло в Московском регионе (12,8 тысячи), Санкт-Петербурге (4 тысячи) и Краснодарском крае (6,1 тысячи). Об этом пишет РИА Новости.