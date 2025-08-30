Создатели и посетители бесплатного кафе в Новосибирске рассказали о его работе

В Новосибирске пенсионеры посещают бесплатное кафе «Добродомик», где получают горячее питание и заботу. Многие узнают о кафе случайно и ценят возможность полноценно питаться.
Кафе существует благодаря работе волонтеров, профессионального повара и пожертвованиям горожан и предприятий. Руководитель фонда Юлия Гимранова отмечает помощь продуктами, особенно овощами и крупами. Постоянные спонсоры анонимно поддерживают аренду и поставки курицы.
Волонтеры оперативно оказывают помощь, когда возникает дефицит продуктов. Количество обедов варьируется от 140 до 230 в день, в зависимости от сезона. В «Добродомике» также организуют праздники, дни именинника и концерты. Пожилые люди устраивают творческие выступления, поют песни и показывают номера. Борис Мамонтов, оперный певец и музыковед, является частым гостем и работает над гимном кафе.
Сейчас в деятельности команды благотворительного фонда «Добродомик Новосибирск» — небольшой перерыв. Он, скорее, вынужденный: 25 августа кафе закрылось на 20 дней, но только для того, чтобы открыться в сентябре обновленным. Инициатором ремонта выступил собственник помещения.
Подробнее об этом можно узнать в материале «МК в Новосибирске».