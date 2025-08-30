Создатели и посетители бесплатного кафе в Новосибирске рассказали о его работе

Волонтеры оперативно оказывают помощь, когда возникает дефицит продуктов. Количество обедов варьируется от 140 до 230 в день, в зависимости от сезона. В «Добродомике» также организуют праздники, дни именинника и концерты. Пожилые люди устраивают творческие выступления, поют песни и показывают номера. Борис Мамонтов, оперный певец и музыковед, является частым гостем и работает над гимном кафе.