Психолог дала практические советы, как естественно вызвать интерес мужчины

Многие женщины интересуются, как вызвать искренние чувства у мужчины и привлечь его внимание. Психолог Антонина Ермолова рассказала KP.RU, какие существуют техники заинтересовать мужчину.
— Секретные техники для влюбления мужчины — частый запрос от женщин. Но вспомним народную мудрость: насильно мил не будешь. Любовь — это взаимный выбор двух людей. На манипуляциях здоровые отношения не смогут устоять, они рухнут, — пояснила Ермолова.
Однако, по словам психолога, чтобы чувства могли все же появиться, можно создать правильное пространство. Для этого следует интересоваться друг другом, развивать собственную жизнь, не притворяться и показывать себя настоящим. Такие отношения дают партнерам свободу и искренность.
— Завершите встречу на сильной доле, в момент смеха или оживленного диалога. Не дожидайтесь, когда общение иссякнет. Создайте интригу в конце свидания: «Кое-что вспомнила, в следующий раз обязательно расскажу», — добавила психолог.