Психолог дала практические советы, как естественно вызвать интерес мужчины

Однако, по словам психолога, чтобы чувства могли все же появиться, можно создать правильное пространство. Для этого следует интересоваться друг другом, развивать собственную жизнь, не притворяться и показывать себя настоящим. Такие отношения дают партнерам свободу и искренность.