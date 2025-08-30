Командование бригады ВСУ более полугода держало военных в окопах — силовик

Он также обратил внимание на несоответствие официальной версии, и указал, что пребывание на передовой в течение такого длительного срока без единого ранения практически невозможно. По мнению собеседника, возникает вопрос к командованию бригады: что произошло с остальными военнослужащими, находившимися с ними на позициях? Очевидно, что этих троих удерживали в ямах как провинившихся, а после начала проверки извлекли и создали легенду об их нахождении на передовой, отметил силовик.