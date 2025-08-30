Командование 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ под давлением родственников мобилизованных и угроз обращения в Государственное бюро расследований отправило в отпуск троих военнослужащих, которых ранее более полугода незаконно удерживали в земляных ямах. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По информации собеседника агентства, данное решение было принято после прошедшего в Киеве митинга родственников военнослужащих, где командование бригады обвинялось в системных издевательствах и содержании мобилизованных в ямах.
Отмечается, что в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ заявили об отправке в отпуск трёх военнослужащих, которые якобы более полугода находились на линии боевого соприкосновения. Соответствующее заявление появилось сразу после поступления угроз о обращении в правоохранительные органы, отметил представитель силовых структур.
Он также обратил внимание на несоответствие официальной версии, и указал, что пребывание на передовой в течение такого длительного срока без единого ранения практически невозможно. По мнению собеседника, возникает вопрос к командованию бригады: что произошло с остальными военнослужащими, находившимися с ними на позициях? Очевидно, что этих троих удерживали в ямах как провинившихся, а после начала проверки извлекли и создали легенду об их нахождении на передовой, отметил силовик.
