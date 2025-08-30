Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликован прогноз погоды на 30 августа 2025 в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМССуббота порадует жителей Красноярска комфортной погодой без осадков.

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

Суббота порадует жителей Красноярска комфортной погодой без осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность и слабый ветер, что создаст идеальные условия для проведения уличных активностей.

Ночные температуры опустятся до +8…+10°C, тогда как днем воздух прогреется до +21…+23°C. Атмосферное давление будет стабильным, что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Метеорологи рекомендуют красноярцам воспользоваться благоприятной погодой для прогулок в парках, занятий спортом на открытом воздухе и последних летних пикников. Такой прогноз является типичным для конца августа в Сибирском регионе.