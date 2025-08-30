Опубликован прогноз погоды на 30 августа 2025 в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
Суббота порадует жителей Красноярска комфортной погодой без осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность и слабый ветер, что создаст идеальные условия для проведения уличных активностей.
Ночные температуры опустятся до +8…+10°C, тогда как днем воздух прогреется до +21…+23°C. Атмосферное давление будет стабильным, что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.
Метеорологи рекомендуют красноярцам воспользоваться благоприятной погодой для прогулок в парках, занятий спортом на открытом воздухе и последних летних пикников. Такой прогноз является типичным для конца августа в Сибирском регионе.