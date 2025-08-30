Экс-губернатор Сахалина попросился из тюрьмы на СВО

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осуждённый за взяточничество на 15 лет колонии строгого режима, подавал прошение о направлении на специальную военную операцию. Об этом свидетельствуют материалы дела, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
«Хорошавин А. В. написал заявление с просьбой направить на СВО», — указано в документах.
На текущий момент он продолжает отбывать наказание в одной из исправительных колоний Хабаровского края. Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил экс-губернатора по первому уголовному делу о коррупции к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Также суд назначил ему штраф в размере 500 миллионов рублей и лишил государственных наград. В апреле 2020 года материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в суд, и спустя два года Хорошавин был приговорён по совокупности преступлений к 15 годам лишения свободы и штрафу в 500 миллионов рублей.
