Экс-губернатор Сахалина попросился из тюрьмы на СВО

Также суд назначил ему штраф в размере 500 миллионов рублей и лишил государственных наград. В апреле 2020 года материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в суд, и спустя два года Хорошавин был приговорён по совокупности преступлений к 15 годам лишения свободы и штрафу в 500 миллионов рублей.