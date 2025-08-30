Синоптик Позднякова высказалась о вероятности «бабьего лета» в сентябре

«Где-то в начале сентября у нас бывают периоды относительного понижения температуры, что свойственно для сентября. И вот всплески тепла, которые как правило, бывают где-то в середине, во второй декаде месяца, называют “бабьим летом”. Когда погоду будет определять Азорский антициклон, тогда она будет сухая, теплая. Классическим бабье лето считается с 14 сентября, потому что по старому стилю только начинался осенний сезон, до 21 сентября», — сказала синоптик.