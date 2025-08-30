В Госдуме хотят уменьшить зависимость пособия на детей от доходов

Зависимость величины пособия на детей от доходов семьи в России может быть уменьшена. Такое предложение высказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям России Сергей Гаврилов.
Депутат напомнил, что сейчас выплаты «нарезаны» на три ступени — 50%, 75% и 100% детского прожиточного минимума.
«Семья, где зарплата выросла всего на 300 рублей, может потерять целую ступень пособия: например, при доходе на человека 16 950 рублей семья получает 75% прожиточного минимума ребенка (в регионах это около 12 тыс. рублей), но если доход поднимается до 17 250 рублей при пороге прожиточного минимума в 17 тыс., то выплата сразу сокращается до 50%, то есть почти на 4 тыс. меньше», — разъяснил депутат в беседе с ТАСС.
Гаврилов предложил ввести плавную шкалу, без лишних провалов и предусмотреть непрерывность выплаты пособия при смене места жительства.
Также сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России изменят размер выплат беременным, обучающимся на очной форме. Пособие будет зависеть от прожиточного минимума конкретного региона.