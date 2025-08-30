В Госдуме хотят уменьшить зависимость пособия на детей от доходов

«Семья, где зарплата выросла всего на 300 рублей, может потерять целую ступень пособия: например, при доходе на человека 16 950 рублей семья получает 75% прожиточного минимума ребенка (в регионах это около 12 тыс. рублей), но если доход поднимается до 17 250 рублей при пороге прожиточного минимума в 17 тыс., то выплата сразу сокращается до 50%, то есть почти на 4 тыс. меньше», — разъяснил депутат в беседе с ТАСС.