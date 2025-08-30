Ветер до 13 метров в секунду ожидается в Иркутске 30 августа

На Байкале также ожидаются облачная погода с прояснениями, дожди, местами сильные и очень сильные, ливни и грозы. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 6−11 м/с, местами порывы могут достигать 15−20 м/с. Температура воздуха составит от +13 до +18°.