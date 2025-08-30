Ветер до 13 метров в секунду ожидается в Иркутске 30 августа

В Иркутской области 30 августа ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, местами сильными и очень сильными, а также ливнями. В южных и Качугском районах возможны сильные дожди и грозы. Утром возможны туманы. Об этом КП-Иркутск рассказывают в Иркутском гидрометцентре.
— В Иркутске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы до 13 м/с. Ртутный столбик поднимается до +16…+18, — рассказывают синоптики.
На Байкале также ожидаются облачная погода с прояснениями, дожди, местами сильные и очень сильные, ливни и грозы. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 6−11 м/с, местами порывы могут достигать 15−20 м/с. Температура воздуха составит от +13 до +18°.