Ким Чен Ын встретился с семьями погибших в Курской области военных

Председатель КНДР провел встречу с семьями бойцов, погибших при защите Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Северокорейский лидер Ким Чен Ын вновь провел встречу с членами семей военных, погибших в ходе освобождения Курской области. Председатель КНДР выразил родственникам павших бойцов искренние соболезнования. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В материале указывается, что председателя КНДР сопровождали также военные командиры, сотрудники революционных училищ и другие лица. Ким Чен Ын в ходе встречи принес извинения за то, что жизни бойцов не были спасены.

«Почему наша армия такая героическая? Она не умеет сдаваться, для нее нет невозможного, она непременно побеждает в бою», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер в начале сентября прибудет на парад в Китай. Во время торжества он будет сидеть рядом с президентом РФ Владимиром Путиным.

