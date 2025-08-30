Ким Чен Ын встретился с семьями погибших в Курской области военных

Северокорейский лидер Ким Чен Ын вновь провел встречу с членами семей военных, погибших в ходе освобождения Курской области. Председатель КНДР выразил родственникам павших бойцов искренние соболезнования. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
В материале указывается, что председателя КНДР сопровождали также военные командиры, сотрудники революционных училищ и другие лица. Ким Чен Ын в ходе встречи принес извинения за то, что жизни бойцов не были спасены.
«Почему наша армия такая героическая? Она не умеет сдаваться, для нее нет невозможного, она непременно побеждает в бою», — подчеркнул Ким Чен Ын.
Северокорейский лидер в начале сентября прибудет на парад в Китай. Во время торжества он будет сидеть рядом с президентом РФ Владимиром Путиным.