32 страны, 71 регион, 19 тысяч гостей: итоги работы форума «Технопром-2025»

XII Международный форум технологического развития «Технопром-2025», прошедший в Новосибирске, собрал 19 тысяч участников, представляющих 71 субъект Российской Федерации и 32 зарубежные страны. Ключевой темой одного из пленарных заседаний стали вопросы подготовки кадров для обеспечения технологического лидерства.
По словам Дмитрия Чернышенко, наличие квалифицированных специалистов, как инженерных, так и рабочих, является фундаментальным условием для достижения страной лидирующих позиций в технологической сфере. Он также отметил растущий интерес молодежи к среднему профессиональному образованию: если ранее в колледжи поступали лишь 10−12% выпускников девятых классов, то в 2025 году эта цифра достигла 62%.
Чернышенко перечислил реализуемые федеральные программы, направленные на подготовку кадров для науки и промышленности, такие как «Профессионалитет», «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы». Особое внимание уделяется созданию кампусов мирового уровня, включая строящийся в Новосибирске.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что система образования региона демонстрирует адаптивность, в частности, в подготовке специалистов для СКИФа. НГТУ и НГУ внедрили 14 образовательных программ, подготовив за три года более 700 специалистов. Выпускники НГУ уже работают в проектном офисе ЦКП «СКИФ», а аспиранты продолжают обучение. НГТУ также включил в программу подготовки специалистов для СКИФ факультет автоматики и вычислительной техники. НГУ поддерживает не только специалистов, обслуживающих СКИФ, но и тех, кто будет использовать его возможности в исследованиях, через конкурсы научно-исследовательских проектов.
