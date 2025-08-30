32 страны, 71 регион, 19 тысяч гостей: итоги работы форума «Технопром-2025»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что система образования региона демонстрирует адаптивность, в частности, в подготовке специалистов для СКИФа. НГТУ и НГУ внедрили 14 образовательных программ, подготовив за три года более 700 специалистов. Выпускники НГУ уже работают в проектном офисе ЦКП «СКИФ», а аспиранты продолжают обучение. НГТУ также включил в программу подготовки специалистов для СКИФ факультет автоматики и вычислительной техники. НГУ поддерживает не только специалистов, обслуживающих СКИФ, но и тех, кто будет использовать его возможности в исследованиях, через конкурсы научно-исследовательских проектов.