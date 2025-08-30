Пугачева готова принять решение вернуться в Россию

Алла Пугачева задумывается о возвращении в Россию. Таким мнением поделился с aif.ru продюсер Леонид Дзюник. По словам эксперта, эта ситуация ожидаема.
«Еще несколько лет назад было понятно, что наступит критический момент, когда Пугачёва будет стоять на пороге принятия решения вернуться в Россию, потому что болтаться по заграницам при отсутствии каких-то дополнительных финансовых возможностей сложно. Она привыкла жить на широкую ногу. А сейчас оказалась в ситуации “не солоно хлебавши” с финансовыми проблемами», — объяснил он свою точку зрения.
В СМИ появились публикации о том, что Пугачева обвиняет Галкина* в невозможности вернуться в Россию. Об этом журналистам рассказали в окружении пары. По данным источников, артистка хотела, чтобы ее младшие дети учились в России, но сейчас это невозможно. При этом сама Пугачева сохранила связи с Россией. Так, у нее остается статус индивидуального предпринимателя, оформленный в 2004 году.
*Признан в РФ иностранным агентом.