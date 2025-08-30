Ричмонд
Пугачева готова принять решение вернуться в Россию

Артистка сбежала из РФ в 2022 году.

Источник: Аргументы и факты

Алла Пугачева задумывается о возвращении в Россию. Таким мнением поделился с aif.ru продюсер Леонид Дзюник. По словам эксперта, эта ситуация ожидаема.

«Еще несколько лет назад было понятно, что наступит критический момент, когда Пугачёва будет стоять на пороге принятия решения вернуться в Россию, потому что болтаться по заграницам при отсутствии каких-то дополнительных финансовых возможностей сложно. Она привыкла жить на широкую ногу. А сейчас оказалась в ситуации “не солоно хлебавши” с финансовыми проблемами», — объяснил он свою точку зрения.

В СМИ появились публикации о том, что Пугачева обвиняет Галкина* в невозможности вернуться в Россию. Об этом журналистам рассказали в окружении пары. По данным источников, артистка хотела, чтобы ее младшие дети учились в России, но сейчас это невозможно. При этом сама Пугачева сохранила связи с Россией. Так, у нее остается статус индивидуального предпринимателя, оформленный в 2004 году.

*Признан в РФ иностранным агентом.