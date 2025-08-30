Пугачева готова принять решение вернуться в Россию

В СМИ появились публикации о том, что Пугачева обвиняет Галкина* в невозможности вернуться в Россию. Об этом журналистам рассказали в окружении пары. По данным источников, артистка хотела, чтобы ее младшие дети учились в России, но сейчас это невозможно. При этом сама Пугачева сохранила связи с Россией. Так, у нее остается статус индивидуального предпринимателя, оформленный в 2004 году.