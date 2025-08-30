Гендиректор Мансуров: SR Space продолжает разработку многоразовой ракеты

Частная компания SR Space, несмотря на решение суда о банкротстве, продолжает работу над созданием многоразовой ракеты. По словам генерального директора компании Олега Мансурова, в данный момент активно прорабатывается план летных испытаний возвращаемой первой ступени носителя.
Мансуров уточнил, что разрабатываемая легкая многоразовая ракета позволит сократить стоимость запусков как минимум в три раза благодаря использованию возвращаемой первой ступени.
Уже проведены успешные проливочные и огневые тесты ключевых компонентов многоразового ракетного двигателя, что стало значимым этапом в развитии частной космонавтики в России.
По его словам, проведенные баллистические расчеты подтвердили преимущества применения композитных материалов и выбранных инженерных решений. Это, как отметил глава компании, создает прочную основу для дальнейших испытаний и успешной реализации проекта.
Ранее ученым впервые удалось получить молекулу из шести атомов азота, также известную как гексаазот или n6. Это самое богатое энергией вещество, которое когда-либо создавалось.