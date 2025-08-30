Марочко: изменение тактики ВС РФ привело к бегству ВСУ на десятки км

Бегство ВСУ на десятки километров в зоне боевых действий из-за интенсивного огневого поражения и изменения тактики российских военных. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«С изменением тактики и стратегии Вооруженных сил Российской Федерации сейчас в принципе наблюдается тенденция на линии боевого соприкосновения к увеличению межпозиционного пространства. То есть появляются обширные серые зоны. Действительно, украинские боевики отходят на десятки километров, чтобы обезопасить свой личный состав, поскольку идет очень интенсивное огневое поражение», — сказал Марочко.
По его словам, комбинированные удары FPV-дронами, авиацией и артиллерией по противнику приносят ощутимые результаты российским военным.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ бегут из Константиновки, Дружковки и Красноармейска в ДНР.