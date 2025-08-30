В Омске на неделю закроют проезд по одной из улиц в центре города

Омичи на неделю лишатся возможности передвигаться на транспорте по участку дороги на улице Рабиновича. Причиной перекрытия дороги в центре города станут работы на теплотрассе, сообщает телеграм-канал «Город Омск».
«Для проведения работ по строительству теплотрассы будет прекращено движения транспортных средств с 8:00 1 сентября до 24:00 7 сентября, на участке дороги от жилого дома 26 по улице Гусарова до жилого дома 124 по улице Рабиновича. Также движение будет прекращено: с 00:00 8 сентября до 24:00 21 сентября, на участке дороги от жилого дома 124 на улице Рабиновича до жилого дома 132/134 по улице Рабиновича; с 00:00 часов 22 сентября до 24:00 12 октября, на участке дороги от жилого дома 132/134 по улице Рабиновича до жилого дома 19 по улице Госпитальной», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Омичам предлагается маршрут объезда по улицам Госпитальной, Гусарова, Фрунзе, Яковлева. Также информационный ресурс администрации Омска предупреждает, что участникам дорожного движения необходимо строго руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков, а пешеходам соблюдать меры личной безопасности.