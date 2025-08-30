В Новосибирске «Технопром» собрал более 19 тысяч человек

В Новосибирске международный форум «Технопром» собрал более 19 тысяч участников. Об этом сообщили 29 августа в пресс-службе правительства Новосибирской области.
— В этом году форум уже посетило больше 19 тысяч участников из 71 региона нашей страны. Уверен, что их будет больше. И 32 страны тоже участвуют в сегодняшнем нашем заседании, — сообщил Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ.
Зампред оценил работу форума и 12 лет непрерывного роста в сфере науки, образования и бизнеса. Также он поблагодарил губернатора Андрея Травникова.
