Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске «Технопром» собрал более 19 тысяч человек

Международный форум посетили участники из 32 стран.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирске международный форум «Технопром» собрал более 19 тысяч участников. Об этом сообщили 29 августа в пресс-службе правительства Новосибирской области.

— В этом году форум уже посетило больше 19 тысяч участников из 71 региона нашей страны. Уверен, что их будет больше. И 32 страны тоже участвуют в сегодняшнем нашем заседании, — сообщил Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ.

Зампред оценил работу форума и 12 лет непрерывного роста в сфере науки, образования и бизнеса. Также он поблагодарил губернатора Андрея Травникова.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше