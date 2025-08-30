Сын гимнастки Дружининой впервые за 30 лет увидел мать на ее похоронах

Сын советской гимнастки Зинаиды Дружининой (Ворониной) после развода родителей впервые увидел мать только на ее похоронах, рассказал aif.ru директор Музея спортивной славы Республики Марий Эл Иван Малинин.
Напомним, одна из главных красавиц СССР, гимнастка Дружинина была замужем за олимпийским чемпионом Михаилом Ворониным. В браке у них родился сын Дмитрий. Однако в 1970-х молодые гимнастки сместили Дружинину с пьедестала, она начала выпивать.
Вскоре семья распалась. После развода Зинаида отказалась общаться с мужем и сыном. Дмитрия Михаил Воронин вырастил самостоятельно.
Сын Дмитрий увидел маму лишь спустя 30 лет — на ее похоронах.
«Она рассталась с мужем, перестала общаться с сыном. Дмитрия воспитывал только отец, он практически 30 лет не видел свою маму. Они “встретились” только на похоронах, когда он стоял у ее гроба», — отметил специалист.
На предоставленной Музеем спортивной славы фотографии изображен Дмитрий в окружении других людей. На кадре он стоит сбоку от могилы матери.
В последние годы жизни, отметил Малинин, Дружинина серьезно увлеклась алкоголем. После неудач в спорте она попробовала работать тренером, но не смогла — не нашла общий язык с детьми.
После этого гимнастка пошла работать на завод в Подмосковье. Многие коллеги по работе даже не догадывались, что с ними работает олимпийская чемпионка.
Дружинина умерла в 2001 году. Сын на ее могилу не приезжает.
Ранее стало известно, что умерший композитор Родион Щедрин оставил наследство на 65 млн рублей.