Режиссер Николаев продлевал себе жизнь с помощью собственной психометодики

Режиссер Игорь (Николаев) Калинаускас, который скончался в результате тяжелой болезни, продлевал себе жизнь при помощи собственной психометодики, рассказал в беседе с aif.ru его друг Сергей Петрушин.
«Такой факт интересный: врачи удивлялись, что по идее, он должен уже умереть, но он никак не умирал. Хорошо владел разными практиками саморегуляции. Это саморегуляция, управление организмом, поддержание своего жизнеобеспечения. Он автор целой школы по саморегуляции. То есть он был специалистом по работе с внутренними ресурсами», — сообщил собеседник издания.
Игорь Калинаускас родился в Новгороде в 1945 году. Он окончил Государственное театральное училище имени Щукина. Работал в качестве постановщика в театрах Астрахани, Минска и других городах. Как режиссер поставил около 70 спектаклей. Игорь Калинаускас скончался 25 августа в возрасте 80 лет. Прощание с ним состоялось в Москве 28 числа.
Как рассказал Сергей Петрушин, причиной смерти Игоря Калинаускаса стала тяжелая продолжительная болезнь. Несмотря на это, в последнее время он был достаточно активен.