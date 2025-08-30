В РФ в сентябре начнут действовать ограничения для владельцев дач

Ряд ограничений для владельцев дач и участков в садоводческих товариществах (СНТ) вступят в силу в сентябре. Как объяснила aif.ru сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова, нововведения призваны вернуть таким территориям их изначальное назначение: отдых и ведение личного хозяйства.
«Главное ограничение — полный запрет на коммерческое использование дачных участков. Теперь нельзя будет размещать на территории СНТ предприятия и сервисы для извлечения прибыли: гостевые дома, автомастерские, мастерские по ремонту, питомники, магазины, склады и другие объекты, не связанные с личными нуждами владельца», — отметила она.
Вводятся условия для продажи излишков урожая.
«На дачах разрешено выращивать овощи, фрукты, ягоды, зелень, а также содержать домашнюю птицу и мелкий скот, но исключительно для собственного потребления. Продать лишний урожай будет можно, если площадь участка не превышает 50 соток, для его обработки не привлекаются работники по найму. кроме того, подтверждение происхождения продукции нужно получать в правлении СНТ», — рассказала Епифанова и добавила, что доход от продажи излишков урожая налогом облагаться не будет.
Сенатор напомнила, что в марте введена норма, по которой владельцы обязаны освоить новый участок в течение трёх лет после покупки. Это значит, что землю необходимо привести в порядок, засеять или застроить хозяйственными постройками по назначению. При длительном бездействии участок могут изъять по решению суда.