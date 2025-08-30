В РФ в сентябре начнут действовать ограничения для владельцев дач

«На дачах разрешено выращивать овощи, фрукты, ягоды, зелень, а также содержать домашнюю птицу и мелкий скот, но исключительно для собственного потребления. Продать лишний урожай будет можно, если площадь участка не превышает 50 соток, для его обработки не привлекаются работники по найму. кроме того, подтверждение происхождения продукции нужно получать в правлении СНТ», — рассказала Епифанова и добавила, что доход от продажи излишков урожая налогом облагаться не будет.