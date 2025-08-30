Ричмонд
Временные ограничения на полёты сняты в аэропортах Волгограда, Самары и Сочи

План «Ковёр» сняли в воздушных гаванях Волгограда, Самары и Сочи. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.

Источник: Life.ru

Отмечается, что за время действия ограничений, на запасные аэродромы отправились шесть самолётов: три воздушных судна, летевших в Сочи, и столько же в Самару.

Ранее в Краснодарском крае сработала система противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников Вооружённых сил Украины. Очевидцы сообщали о мощных взрывах и звуках пролетавших дронов. Обломки сбитого БПЛА упали на территорию Краснодарского НПЗ и вызвали пожар. Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

