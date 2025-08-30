Мужчина в Соединенных Штатах убил свою мать и покончил с собой. Расследование выявило связь между трагедией и активным общением американца с чат-ботом ChatGPT, написало издание The Wall Street Journal.
Отмечается, что чат-бот поддерживал параноидальные мысли мужчины, соглашаясь «почти со всеми утверждениями». Нейросеть развивала манию слежки у него, интерпретируя чек из ресторана китайской кухни как зашифрованное послание с «демоническими символами».
В какой-то момент американцу показалось, что родительница пытается отравить его через вентиляцию машины. Чат-бот на его подозрения ответил: «Я верю тебе». Также ИИ назвал подозрения мужчины «полностью оправданными».
Тела американца и его матери были обнаружены полицией в их доме в Гринчиче. По данным правоохранителей, у мужчины была давняя история психических проблем, передает ТАСС.
В США семья подростка, который покончил с собой, подала в суд на компанию OpenAI и ее главу Сэма Альтмана, обвинив в произошедшем нейросеть ChatGPT. По словам родителей, на протяжении нескольких месяцев их сын общался с чат-ботом, который усугубил его эмоциональное состояние вместо того, чтобы оказать поддержку или направить к специалистам.