В США семья подростка, который покончил с собой, подала в суд на компанию OpenAI и ее главу Сэма Альтмана, обвинив в произошедшем нейросеть ChatGPT. По словам родителей, на протяжении нескольких месяцев их сын общался с чат-ботом, который усугубил его эмоциональное состояние вместо того, чтобы оказать поддержку или направить к специалистам.