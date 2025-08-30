Ричмонд
В Новосибирске возобновили полноценное движение по мосту после размыва дамбы

О завершении работ сообщил глава города Максим Кудрявцев.

Источник: телеграм-канал Максима Кудрявцева

В Новосибирске открыли полноценное движение по дамбе Октябрьского моста. О завершении работ сообщил мэр Максим Кудрявцев.

Как писал BFM-Новосибирск, причиной ограничений стал мощный июльский ливень. Потоки воды размыли участок дамбы рядом с многострадальной станцией метро «Спортивная».

«На дамбе смонтировали новые дождеприемные системы, чтобы подобные ситуации не повторялись. Они будут надежно отводить воду в магистральную канализацию», — пояснил градоначальник.

На время работ сужали крайние полосы. Сейчас они завершены: уложен новый асфальт. Движение открыто в полном объеме.