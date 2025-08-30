Россияне смогут вернуть обратно телефоны без RuStore

С 1 сентября россияне смогут вернуть смартфоны как некачественные, если на них нельзя установить магазин приложений RuStore и другие российские сервисы. Об этом сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по госстроительству Артем Шейкин. Новое требование распространяется на все гаджеты, продаваемые в России, включая iPhone.