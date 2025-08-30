Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне смогут вернуть обратно телефоны без RuStore

С 1 сентября россияне смогут вернуть смартфоны как некачественные, если на них нельзя установить магазин приложений RuStore и другие российские сервисы. Об этом сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по госстроительству Артем Шейкин. Новое требование распространяется на все гаджеты, продаваемые в России, включая iPhone.

Россияне на законных основаниях смогут вернуть смартфон, если на нем нельзя установить RuStore.

С 1 сентября россияне смогут вернуть смартфоны как некачественные, если на них нельзя установить магазин приложений RuStore и другие российские сервисы. Об этом сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по госстроительству Артем Шейкин. Новое требование распространяется на все гаджеты, продаваемые в России, включая iPhone.

«Если производитель или поставщик устройства не обеспечит возможность установки RuStore, такой товар может быть признан не соответствующим обязательным требованиям. В этом случае покупатель вправе вернуть его как некачественный», — заявил Шейкин ТАСС.

Сенатор отметил, что эти меры приняты для укрепления технологической независимости и информационной безопасности страны. Закон обязывает производителей и поставщиков обеспечивать техническую возможность свободной установки и обновления отечественных приложений.

Новое требование стало продолжением поправок в закон «О защите прав потребителей», которые вступают в силу с началом сентября. Согласно этим изменениям, производители и продавцы обязаны обеспечивать возможность свободной установки, обновления и оплаты приложений из российского магазина RuStore на всех устройствах. Нарушение этого правила будет считаться основанием для возврата товара и может повлечь юридическую ответственность.