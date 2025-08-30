Мошенники призывают россиян не передавать никому пароли и данные карты

Злоумышленники под видом операторов «Почты России», цветочного магазина, службы доставки или торговой интернет-площадки просят жертву назвать пароль из смс якобы для подтверждения доставки. Позже жертве перезванивает второй аферист и убеждает, что её деньги были переведены террористам. При этом мошенники указывают жертве на то, что нельзя передавать никому полученные в смс коды и пароли, и принуждают передать наличные деньги курьеру или перевести их якобы на «хранение».