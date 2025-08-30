В России с 1 сентября запретят передавать сим-карты третьим лицам

Так, устанавливается штраф от 30 до 50 тысяч рублей для граждан за передачу пользователем абонентского номера, выделенного ему на основании договора, иному лицу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Индивидуальным предпринимателям за правонарушение грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 до 200 тысяч.