Заброшенную сыном могилу спившейся гимнастки Дружининой убирают волонтеры

Могилу умершей в 2001 году гимнастки, олимпийской чемпионки Зинаиды Дружининой (Ворониной) убирают волонтеры, сын Дмитрий не приезжает, сообщил в беседе с aif.ru директор Музея спортивной славы Республики Марий Эл Иван Малинин.
«После развода Дружинина почти не общалась с сыном и мужем — Михаилом Ворониным. Сын Дмитрий спустя 30 лет увидел маму лишь на похоронах, стоя у ее гроба. Это был довольно трагический момент. Сейчас он на ее могилу не приезжает, ей занимаются волонтеры», — отметил специалист.
Дружинину называли самой красивой гимнасткой Советского Союза. Ее папа, уроженец Йошкар-Олы, познакомился во время службы в Кишиневе с молдаванкой, которую привез к себе на родину. У пары родилась дочурка Зина.
Семья, однако, не была благополучной. Отец и мать начали выпивать, чтобы хоть иногда сбегать от семейных проблем Зинаида начала заниматься гимнастикой. Чемпионка быстро завоевала мировую славу, однако после 1970-х все пошло наперекосяк: развод, уход из семьи и большого спорта.
Дружинина пыталась работать тренером, но безуспешно — не ладила с детьми. После этого она работала на заводе в Подмосковье. Уже ближе к концу жизни она приехала в Йошкар-Олу, где со слезами на глазах и большим сожалением смотрела на свой стенд в Музее спортивной славы.
В 2001 году Дружинина умерла в Балашихе, ее тело перевезли и захоронили на кладбище в Йошкар-Оле.
Ранее адвокат Алешкин ответил, кому достанется многомиллионное наследство Родиона Щедрина.