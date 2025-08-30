Тайна завещания: стало известно, что сделают с прахом Щедрина и Плисецкой

Умерший в ночь на 29 августа композитор Родион Щедрин и балерина Майя Плисецкая завещали кремировать их тела и развеять прах над Россией. Возможно ли выполнить последнюю волю знаменитостей, aif.ru рассказали эксперты.
Православная церковь не одобряет развеивание праха.
О позиции православной церкви aif.ru рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков). он отметил, что кремация допускается в ряде случаев.
«Кремация не запрещена, но это и не является типичным церковным способом погребения. Кремирование допускается, если речь идет о тяжелых инфекционных заболеваниях или случаях, когда нет возможности похоронить», — объяснил он.
Прах после кремации по православным канонам необходимо похоронить. Развеивание не одобряется церковью.
«Что касается развеивания праха, то это совсем не христианский способ погребения. Даже если человека кремируют, то предполагается, что его прах хранится в урне, похоронен, близкие могут помолиться на могиле. Если человек так любил свою жену и хочет быть с ней, то тогда, наверное, логичнее было бы смешать прах в одной урне. Развеивание права не одобряется христианством».
Отметим, что дед композитора Родиона Щедрина, Михаил Щедрин, был священником. В советское время композитор хранил в своем доме иконы и церковные книги.
«Я — верующий человек… Дед был православным священником, отец окончил духовную семинарию, и все его братья окончили духовную семинарию. Двое потом там преподавали и погибли в эти годы. И мать моя была глубоко верующей, она исповедовала все праздники, все посты», — рассказывал Щедрин о себе в одном из интервью.
Среди произведений композитора есть «Запечатлённый ангел», обозначенное им как русская литургия для хора a cappella, солистов и свирели по Николаю Лескову.
В России нет мест для развеивания праха.
Наследники Щедрина и Плисецкой могут столкнуться с проблемой исполнения их последней воли. В разговоре с aif.ru эксперт комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Нац. Совета при Президенте РФ Антон Авдеев обратил внимание на то, что в нашей стране нельзя развеивать прах в неустановленных для этого местах.
«В нашей стране погребение праха возможно только в местах, которые специально для этого предназначены, то есть, на кладбище», — объяснил он.
По словам эксперта, можно предположить, что прах могли бы разделить на две части, что не запрещено законом.
«Часть захоронить на кладбище, а какую-то часть развеять в специально предназначенном для этого месте. Но, насколько мне известно, таких мест в нашей стране нет», — уточнил Авдеев.
По его словам, развеять прах наследники могут в стране, где это разрешено законом.
Отметим, что ещё одним случаем, связанным с развеиванием праха артиста балета, является история выдающегося танцовщика Александра Годунова, эмигрировавшего в США. После смерти его прах был развеян над океаном. При этом в память о нём установлены кенотафы на одном из кладбищ Лос-Анджелеса, а также в Москве на Введенском кладбище.