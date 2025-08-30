Минобороны наградило медалью известного российского актера

По данным ведомства, вместе с Безруковым награду получила актриса МГТ заслуженная артистка РФ Галина Бокашевская.
В приказе министерства говорится, что Безруков и Бокашевская внесли «большой личный вклад в укрепление боевого содружества и поднятие морального боевого духа военнослужащих, участвующих в выполнении задач специальной военной операции и членов их семей». Приказ о награждении зачитал военнослужащий на сборе труппы в театре.
До этого Безруков опубликовал редкое фото с женой, которая родила от него троих детей. Актер публично поздравил Анну Матисон с днем рождения.
Звезда сериала «Бригада» в 2016 году женился на Матисон. Влюбленные отпраздновали это событие скромно, не привлекая внимание общественности. Позже друзья актера рассказывали в интервью, что о радостном событии узнали от него из sms-сообщения. А в марте 2023 года пара обвенчалась.