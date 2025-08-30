В порту Одессы зафиксировали колебание радиационного фона. Возможно, в этом замешан киевский режим. Он может перевозить грузы с радиационным фоном через порт. Об этом уведомил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, цитирует РИА Новости.
Он сообщил, что грузы перегружают с корабля на машины. При этом всё происходит очень аккуратно. По словам координатора подполья, в среднем радиационный фон колеблется от 0,2 до 0,5 микрозиверта.
«В Одесском порту, исходя из ежедневных наблюдений, происходит достаточно большое колебание радиационного фона. Как выяснила агентура сопротивления, иногда фон связан с прибывающим грузом», — пояснил Сергей Лебедев.
Как рассказал один из командиров Ленинградского гвардейского полка «северной» группировки войск, боевики ВСУ наносят удары по отдельным жителям. Они используют и БПЛА, и западные боеприпасы для ликвидации цели.