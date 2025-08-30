На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2

В районе Петропавловска-Камчатского зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. Подземный толчок был зарегистрирован утром 30 августа по местному времени, став уже вторым ощутимым сейсмособытием на полуострове за час.
Накануне вечером, 29 августа, у восточного побережья Камчатки произошло ещё одно землетрясение — его сила достигла 5,5 балла. По данным сейсмологов, эпицентр располагался в 271 километре от Петропавловска-Камчатского на глубине более 42 километров. Жители ряда населённых пунктов ощутили колебания, однако сообщений о разрушениях не поступало.
Утром того же дня сейсмологи зафиксировали ещё один подземный толчок магнитудой 5,2 в районе северных Курил. По данным станции «Южно-Сахалинск», эпицентр находился примерно в 94 километрах восточнее Северо-Курильска, на глубине 25 километров. В самом городе толчок ощущался силой около трёх баллов, при этом угрозы цунами не возникло.
Ранее сообщалось, что на Камчатке за последние сутки было зафиксировано 14 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,2.