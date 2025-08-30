На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2

Утром того же дня сейсмологи зафиксировали ещё один подземный толчок магнитудой 5,2 в районе северных Курил. По данным станции «Южно-Сахалинск», эпицентр находился примерно в 94 километрах восточнее Северо-Курильска, на глубине 25 километров. В самом городе толчок ощущался силой около трёх баллов, при этом угрозы цунами не возникло.