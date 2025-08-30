Прокуратура Иркутской области помогла ребенку получить лечебное питание

Выяснилось, что ребенку по жизненным показаниям была назначена специализированная питательная смесь, однако с августа 2024 года девочка не получала ее бесплатно. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, требуя обязать обеспечить ребенка-инвалида необходимой смесью до отмены назначения, а также взыскать компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора, взыскав в пользу девочки компенсацию в размере 10 тысяч рублей.