Прокуратура Иркутской области помогла ребенку получить лечебное питание

Прокуратура Иркутского района провела проверку по обращению местной жительницы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура Иркутского района добилась восстановления прав полуторагодовалого ребенка-инвалида на бесплатное обеспечение специализированным лечебным питанием. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.

— Прокуратура Иркутского района провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении прав ее полуторагодовалого ребенка на обеспечение лечебным питанием в льготном порядке, — рассказывают в ведомстве.

Выяснилось, что ребенку по жизненным показаниям была назначена специализированная питательная смесь, однако с августа 2024 года девочка не получала ее бесплатно. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, требуя обязать обеспечить ребенка-инвалида необходимой смесью до отмены назначения, а также взыскать компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора, взыскав в пользу девочки компенсацию в размере 10 тысяч рублей.