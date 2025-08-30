Церковный праздник 30 августа 2025: приметы, традиции, запреты

Священномученик Мирон служил пресвитером в Ахаии (Греция) во время гонений императора Декия. За открытое исповедание христианства его подвергли жестоким пыткам и казнили в 250 году. Его любовь к вере сделала его одним из почитаемых святых раннехристианского периода.