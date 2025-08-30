Ричмонд
В Йошкар-Оле раскрыли детали последних лет жизни гимнастки Дружининой

Зинаида Дружинина приехала в Йошкар-Олу незадолго до смерти.

Источник: Аргументы и факты

В последние годы своей жизни советская гимнастка и олимпийская чемпионка Зинаида Дружинина (Воронина) пристрастилась к алкоголю, вернувшись к тому, с чего начинала. Она выросла в неблагополучной семье, сообщил в беседе с aif.ru директор Музея спортивной славы Республики Марий Эл Иван Малинин.

«Местные часто говорят, что Дружинина пристрастилась к алкоголю из-за наследственной предрасположенности к этому. Ее родители пили — и папа, и мама. Она росла в такой семье, но попыталась сбежать от этого всего в гимнастику», — отметил специалист.

Чемпионка быстро достигла мировой славы, благодаря прирожденной гибкости и таланту. Ее жизнь была похожа на сказку — спортивные успехи, любящий супруг-спортсмен Михаил Воронин, потом появился сын Дмитрий.

Однако с 1970-х жизнь пошла под откос. Сначала развод, потом — уход из большого спорта. Она пыталась работать тренером, но не получилось.

«Дружинина ушла из большого спорта, потому что уже подрастало молодое поколение. Еще одна причина — она выпивала», — добавил Малинин.

После этого Дружинина пропала с экранов. Известно, что одна из красивейших советских гимнасток начала работать на заводе в Подмосковье. Коллеги даже не представляли, что работают с олимпийской чемпионкой. Она продолжала спиваться и все чаще появлялась в сомнительных компаниях.

Ближе к 2000-м она приехала в Йошкар-Олу на похороны своей сестры. Тогда же она посетила посвященный ей стенд в Музее спортивной славы. Бывшая спортсменка стояла перед ним и сожалела о череде жизненных выборов.

Дружинина вернулась в Москву и вскоре умерла. Ее не стало в 2001 году. После смерти ее тело перевезли в Йошкар-Олу и похоронили на местном кладбище.

