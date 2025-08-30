С 1 сентября в РФ запретят передавать сим-карты третьим лицам

В Российской Федерации с 1 сентября вводится ограничение на передачу SIM-карт посторонним лицам.
Соответствующие поправки в законодательство вступают в силу в указанный срок.
С начала осени гражданам будет запрещено предоставлять SIM-карты третьим лицам. Максимальный размер штрафных санкций за нарушение данного запрета может достигать 200 тысяч рублей.
Для физических лиц предусмотрены штрафы от 30 до 50 тысяч рублей за передачу абонентского номера, полученного по договору, другому лицу, если в действиях не усматривается признаков уголовного преступления. Индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, организациям — от 100 до 200 тысяч рублей. Разрешается передача SIM-карт исключительно членам семьи и близким родственникам.
При этом не считается нарушением безвозмездное временное предоставление абонентского номера другому лицу для использования услуг связи в личных целях. Кроме того, с 1 сентября граждане получат право передавать свои мобильные номера сотрудникам государственных учреждений и экстренных служб при выполнении ими служебных обязанностей.
