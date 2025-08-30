С 1 сентября в РФ запретят передавать сим-карты третьим лицам

Для физических лиц предусмотрены штрафы от 30 до 50 тысяч рублей за передачу абонентского номера, полученного по договору, другому лицу, если в действиях не усматривается признаков уголовного преступления. Индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, организациям — от 100 до 200 тысяч рублей. Разрешается передача SIM-карт исключительно членам семьи и близким родственникам.