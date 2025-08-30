Российские биологи проведут эксперимент по кристаллизации белков в космосе

Коваль пояснил, что сейчас считается, что в человеческом теле насчитывается около 25−30 тыс. генов, где каждый представляет собой белок. Однако, исследованы лишь те, которые удобны к выделению и кристаллизации. «В космосе в условиях отсутствия гравитации есть возможность кристаллизовать белки другой природы. Это, например, мембранные белки, которые здесь в воде не растворяются, или неструктурированные белки, которые не имеют жесткой трехмерной структуры в физиологических условиях», — добавил руководитель ИХБФМ СО РАН.