Россиянам запретят делиться лишними симками

«С 1 сентября в России нельзя делиться сим-картами с третьими лицами с этой даты соответствующая норма закона вступит в силу», — передает РИА Новости. По данным агентства, штраф за передачу абонентского номера другому лицу составит от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч — для индивидуальных предпринимателей, от 100 до 200 тысяч — для юридических лиц. Закон будет направлен на борьбу с мошенничеством и нелегальным оборотом SIM-карт.