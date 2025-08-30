Россиянам запретят делиться лишними симками

За передачу SIM-карт третьим лицам предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей для граждан.
С 1 сентября в России вводится запрет на передачу SIM-карт третьим лицам. За нарушение предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей.
«С 1 сентября в России нельзя делиться сим-картами с третьими лицами с этой даты соответствующая норма закона вступит в силу», — передает РИА Новости. По данным агентства, штраф за передачу абонентского номера другому лицу составит от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч — для индивидуальных предпринимателей, от 100 до 200 тысяч — для юридических лиц. Закон будет направлен на борьбу с мошенничеством и нелегальным оборотом SIM-карт.
Передавать SIM-карты теперь можно только членам семьи и близким родственникам. Кратковременная безвозмездная передача для личных целей или сотрудникам государственных и экстренных служб при исполнении обязанностей не будет считаться нарушением.
Ранее депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что граждане РФ по-прежнему смогут покупать карты для близких родственников, но передача их друзьям и коллегам будет запрещена. Он уточнил, что кратковременная передача телефона с SIM-картой для личных нужд не считается нарушением, и штраф не будет применяться. Исключения сделаны только для родственников, обозначенных в Семейном кодексе.