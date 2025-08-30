Глава ГАИ Башкирии объявил о четырехдневной операции.

«Анализ дорожных аварий показывает, что именно выезд на встречную полосу несет за собой самые тяжелые последствия, в которых водители и пассажиры получают серьезные травмы, вплоть до летального исхода. Напоминаю, что нельзя производить обгон там, где это запрещено или небезопасно! Будьте осторожны на дороге, сведите к минимуму выполнение опасных маневров, особенно, если помимо Вас в машине находится ребенок», — отметил Севастьянов.