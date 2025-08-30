Поддержка молодых педагогов, «Медиакласс» и IT-кубы: в Новосибирске обсудили развитие системы образования

«Мы находимся сейчас в такой ситуации, когда видим, насколько применение IT-технологий важно в различных сферах, поэтому большое внимание уделяется этому направлению. Также на базе МАОУ ЦО “Лицей Интеграл” работает кванториум, созданы авиационные классы в сотрудничестве с НГТУ и предприятиями. Ученик лицея № 22 стал чемпионом мира по ИИ в составе сборной России. Такие достижения — не единичны. Это система, которая даёт результат», — добавил Рамиль Ахметгареев.