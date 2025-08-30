Поддержка молодых педагогов, «Медиакласс» и IT-кубы: в Новосибирске обсудили развитие системы образования

В рамках международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске прошёл круглый стол, посвящённый актуальным вызовам и перспективам развития системы образования.
В мероприятии приняли участие начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев, директор «Сибфм Group» Марина Волк, директор МАОУ образовательного центра «Новые грани» Юлия Черявко, заведующая детским садом № 14 «Алёнка» Виктория Тимофеева, специалист регионального отделения «Движение первых» Нина Коурдакова, а также юнкоры Сибфм Group.
О напряжённости в образовательном календаре.
Рамиль Ахметгареев отметил, что в системе образования нет «лёгких» сезонов — работа проходит круглогодично.
«Нет такого времени года, которое не было бы напряжённым. Мы работаем круглогодично. Осень — это подготовка к 1 сентября, возвращение педагогов после отпуска, начало учебного процесса. Летом — экзамены, оздоровительные кампании, ремонт и подготовка учреждений. Зимой — интенсивная учебная нагрузка, а весной — уже опасно оставлять недоработки, потому что у детей снижается мотивация».
Поддержка молодых педагогов: от карьерного роста до жилья.
Директор образовательного центра «Новые грани» Юлия Черявко подчеркнула важность человеческой поддержки:
«Самая главная поддержка — это когда директор не просто сидит за столом, а становится соучастником профессиональной жизни молодого учителя. Когда он помогает решать трудности, особенно в общении с родителями, которые часто вызывают конфликты».
Рамиль Ахметгареев добавил, что в Новосибирске действует комплексная система поддержки. Так, молодые педагоги получают выплаты в течение трех лет, помощь в аренде жилья — пять тысяч рублей в месяц, а для учителей востребованных предметов — 10 тысяч. Кроме того, они могут реализовать свой творческий потенциал и получить карьерный рост в рамках деятельности ассоциации молодых педагогов.
Востребованные предметы и профориентация.
Эксперты отметили наиболее востребованные специальности в школах — физика, химия, математика, информатика и биология. Эти пять предметов обозначены Правительством РФ как приоритетные. Также особое внимание уделено профориентации обучающихся.
Марина Волк, директор медиахолдинга Сибфм Group, рассказала о реализуемом проекте «Медиакласс». Он уже год в действии и включает в себя обучение журналистике школьников, создание репортажей и выход в эфир.
«Ребята за время обучения в “Медиаклассе” уже взяли интервью у губернатора, мэра, министров, прокурора области. Некоторые журналисты в 20-летним стажем не имели такой возможности. Дети раскрывают спикеров по-другому — они не ждут подвоха, и люди отвечают искреннее, рассказывают о книгах, домашних животных. Это мощная профориентационная площадка», — подчеркнула Волк.
Рамиль Ахметгареев рассказал о технологических инновациях. Так, за последние годы в Новосибирске открыты три IT-куба, в которых занимаются учащиеся из разных школ.
«Мы находимся сейчас в такой ситуации, когда видим, насколько применение IT-технологий важно в различных сферах, поэтому большое внимание уделяется этому направлению. Также на базе МАОУ ЦО “Лицей Интеграл” работает кванториум, созданы авиационные классы в сотрудничестве с НГТУ и предприятиями. Ученик лицея № 22 стал чемпионом мира по ИИ в составе сборной России. Такие достижения — не единичны. Это система, которая даёт результат», — добавил Рамиль Ахметгареев.
За круглым столом эксперты обсудили и тему детских садов. Ранее в Новосибирске была острая нехватка мест: очередь достигала 56 тысяч человек. Уже в 2024 году в сады было набрано около 20 тысяч детей при плане в 18 тысяч.
«Сегодня в городе всего 2−3 человека в очереди. Это результат масштабного строительства — за 10−12 лет построено около 100 детских садов. Сегодня 60% мест занимают дети до 3 лет. Мы открыли 19 групп круглосуточного пребывания и 6 групп с 6 месяцев — в первую очередь для семей, работающих в оборонном комплексе», — отметил Ахметгареев.
Заведующая детским садом № 14 «Алёнка» Виктория Тимофеева добавила: «Мы продолжаем развивать оздоровительное направление — у нас бассейн, фитбол, гимнастика. Внедряем инженерно-техническое образование: интерактивная песочница, 3D-ручки, мультстудия. Планируем закупить 3D-принтер. Также работаем с родителями — проводим буткемпы, где они пробуют детсадовские блюда, играют с роботами и не хотят уходить».
Круглый стол стал площадкой для живого диалога между педагогами, детьми и экспертами. Он показал: современное образование в Новосибирске — это не только стабильность, но и смелые инновации, системная поддержка кадров и ориентация на будущее.
«Мечты сбываются. Когда мы в детстве рисовали “школу будущего”, мы не думали, что однажды сами воплотим эти идеи. А сегодня — новые школы, технологии, возможности. Так что мечтайте, вселенная услышит», — подытожила Виктория Тимофеева.