В Башкирии 103 пожилых человека нашли приёмные семьи. Кров и заботу нуждающимся в уходе представителям старшего поколения предоставляют 98 семей республики.
Как сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова, программа действует с 2017 года и позволяет одиноким пенсионерам стать полноценными членами семей. Отношения регулируются трёхсторонним договором с Республиканским центром социального обслуживания, принимающей семьей и нуждающимся в уходе человеком старше 65 лет или инвалидом.
Отметим, что с начала 2025 года новых близких в рамках этой программы обрели восемь человек.