На строительстве нового моста в Новосибирске приступили к забивке свай

На стройплощадке пешеходного моста через Транссиб, который должен будет связать напрямую Дзержинский и Калининский районы города, началась забивка свай.
По словам мэра Максима Кудрявцева, мост должен улучшить пешеходную доступность микрорайонов «Плехановский» и «Галактика», где уже живут тысячи человек.
Общая протяженность моста составит около 125 метров. Подготовка участка и подвоз стройматериалов, согласно сообщению пресс-центра мэрии, к 29 августа завершились. Работы выполняет компания «Профи плюс», а завершить строительство планируют до конца этого года.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о начале строительства.