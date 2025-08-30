«Особо не жалуют»: Соседов рассказал, что не так с Агутиным и Леонтьевым

Ранее Соседов высмеял певицу Ларису Долину за ее попытку исполнить рэп. Он отметил, что артистка не знает, когда остановиться, и это приводит к «жалкому зрелищу». Соседов посоветовал певице вернуться к привычному жанру и отметил, что у нее нет таланта в рэпе. Публика хочет слышать ее знаменитую песню в классическом исполнении, добавил он.