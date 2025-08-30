Ричмонд
«Особо не жалуют»: Соседов рассказал, что не так с Агутиным и Леонтьевым

Зрители устали от таких артистов, как Леонид Агутин и Валерий Леонтьев. Такое мнение выразил музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, эти исполнители уже не соответствуют запросам современного шоу-бизнеса.

Соседов заявил, что публика уже устала от творчества Агутина.

«В общем, эти ребята давно не вписываются в рамки нынешнего шоу-бизнеса, ими насытились. Хватит», — заявил Соседов в интервью «Общественной службе новостей». Он отметил, что публика пресытилась творчеством Николая Баскова, Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова и Агутина.

Критик также удивился возвращению Валерия Леонтьева в Россию и добавил: «Его, в чем я абсолютно убежден, особо тоже не жалуют». К остальным артистам Соседов относится более положительно.

Ранее Соседов высмеял певицу Ларису Долину за ее попытку исполнить рэп. Он отметил, что артистка не знает, когда остановиться, и это приводит к «жалкому зрелищу». Соседов посоветовал певице вернуться к привычному жанру и отметил, что у нее нет таланта в рэпе. Публика хочет слышать ее знаменитую песню в классическом исполнении, добавил он.