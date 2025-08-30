Ричмонд
В Ростовской области сбиты беспилотники

Системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты, обнаруженные в воздушном пространстве Каменского, Чертковского, Тарасовского, Миллеровского и Азовского районов. По предварительным данным, происшествия не привели к разрушениям инфраструктуры или другим негативным последствиям, пострадавших среди мирного населения не зафиксировано. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

