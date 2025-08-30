Будет действовать год: В России изменили правила призыва на срочную службу

В России изменили правила призыва на срочную службу. Это сделано, чтобы уменьшить нагрузку на сотрудников военкоматов, а также для удобства граждан.
Речь идет о постановлении правительства, которое опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно гласит, что теперь решение об отправке призывника в часть будет действовать в течение года. Напомним, в течение одного календарного года в Российской Федерации проводится две призывные кампании — осенняя и весенняя.
Теперь решение об оправке молодого человека в часть будет распространяться и на следующую призывную кампанию, и если призывник не был отправлен на службу сразу, то в ходе следующего призыва его отправят туда.
Кроме того, призывники смогут проходить медосвидетельствование и профессиональный психологический отбор в течение всего календарного года. Это позволит избавить и самих призывников, и медиков, и сотрудников военкоматов от излишней спешки и нагрузки, а в военкоматах больше не будет традиционных полугодовых авралов.
Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы. Это касается иностранных граждан, которые служат в российских вооруженных силах. Теперь они смогут выполнять задачи не только в условиях ЧП, военного положения или конфликтов, но и во время мобилизации. Также уточнен порядок увольнения для военнослужащих-контрактников.
Напомним, правительство РФ поставило задачу, чтобы доля граждан, признанных негодными к службе в армии по состоянию здоровья, была снижена в российских регионах. Цель — достичь показателя в 17,5% в 2030 году.
Также сообщалось, что Минобороны РФ предложило скорректировать список категорий годности для призывников в российскую армию. В частности, предлагается изменить категорию «ограниченно годен» на категорию «годен с незначительными ограничениями» для военнообязанных, у которых диагностирован сифилис. Также предложено изменить категорию годности для ряда заболеваний. Эти изменения коснутся только тех, кто проходит службу по контракту.
Напомним, президент России Владимир Путин в июне провел в Кремле совещание по государственной программе вооружения. Документ охватывает период с 2027 по 2036 годы. Обсуждалось, какой станет российская армия будущего.