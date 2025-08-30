Будет действовать год: В России изменили правила призыва на срочную службу

Кроме того, призывники смогут проходить медосвидетельствование и профессиональный психологический отбор в течение всего календарного года. Это позволит избавить и самих призывников, и медиков, и сотрудников военкоматов от излишней спешки и нагрузки, а в военкоматах больше не будет традиционных полугодовых авралов.