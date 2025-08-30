Экс-советник Камалы Харрис назвал вероятную формулу Конгресса по Украине

Американский лидер Дональд Трамп между тем порассуждал о новых и старых санкциях. Он заявил, что может снять ограничения с Москвы, если переговоры с Киевом пройдут успешно. При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что способен ввести санкции против Украины, если она не пойдет на мир.