Экс-советник Камалы Харрис назвал вероятную формулу Конгресса по Украине

В Конгрессе США могут прибегнуть к тайваньскому сценарию. Американцы способны применить эту формулу в отношении украинского конфликта. Такими сведениями поделился экс-советник бывшего вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис по нацбезопасности Филип Гордон, пишет Bloomberg.
Дипломат счел такой шаг Конгресса возможным, так как формула могла бы основываться на соглашении о безопасности. Эту сделку Вашингтон и Киев уже подписали.
«Закон официально закрепит обязательство Америки вооружать и снабжать Украину, оставив открытой возможность вмешательства США на ее стороне в случае будущего кризиса», — уточнил Филип Гордон.
Американский лидер Дональд Трамп между тем порассуждал о новых и старых санкциях. Он заявил, что может снять ограничения с Москвы, если переговоры с Киевом пройдут успешно. При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что способен ввести санкции против Украины, если она не пойдет на мир.